Nie żyje Zbigniew Kazimierz Witek. Inżynier z wielkim sercem dla kultury

"Od zawsze wolałem przedmioty matematyczno-fizyczne. Przyjechałem do Krakowa z Wielunia, ponieważ chciałem się zajmować prądem elektrycznym. Poczułem go jako chłopiec, kiedy włożyłem gwóźdź do gniazdka. Trafiłem do Technikum Energetycznego, zwanego Akademią Loretańską. W Krakowie mieszkałem u kolegi, z którym się zaprzyjaźniłem jako harcerz. Czułem się tam jak członek rodziny i mieszkałem do czasu ukończenia technikum, a potem przez całe studia. Wydział Elektryczny AGH był elitarny. Trafiali tam kandydaci z całej Polski, zwykle pięćdo siedmiu osób na jedno miejsce. Utrzymać się i ukończyć studia nie było wcale łatwo. W grupie, w której studiowałem, zaczynało 36 osób, a skończyło niewiele ponad 20. Panował niezwykły reżim, ale dzięki światłemu prodziekanowi wydziału, prof. Antoniemu Pachowi, odbywały się wykłady z historii sztuki prowadzone przez Karola Estreichera. Słuchaliśmy ich tłumnie." - opowiadał o swoim życiu Jolancie Tęczy-Ćwierz.