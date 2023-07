NH FEST czyli Krakowski Festiwal Tańca od 31 lipca do 6 sierpnia w Nowohuckim Centrum Kultury

– Zapraszamy Was do pochylenia się nad pozornie prostym pytaniem „Kto tańczy?” będącym hasłem przewodnim Krakowskiego Festiwalu Tańca w 2023 roku. Pytanie to kieruje naszą i Waszą uwagę na artystów, twórców spektakli tańca, co oczywiste, ale również upodmiotawia obiekty nieożywione, rośliny i inne elementy obecne w choreografii współczesnej. Jeśli siła tkwi w prostocie, to pytamy „Kto tańczy?”, a potencjał tego pytania daje nam moc nieoczywistych odpowiedzi - mówi Marta Wołowiec, choreografka, tancerka i kierowniczka Krakowskiego Centrum Choreograficznego.