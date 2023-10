Nazywają ich "następcami Pink Floyd". Brytyjska grupa Archive wystąpi w środę 11 października w krakowskim klubie Studio

Mieli wystąpić w Polsce w zeszłym roku. Plany te pokrzyżowała nowotworowa diagnoza u jednego z liderów formacji. Darius Keeler szybko jednak stanął na nogi. Zobaczymy go na scenie wraz z zespołem w środę 11 października o godz. 19 w krakowskim klubie Studio. Brytyjska grupa Archive będzie promowała pod Wawelem swój ubiegłoroczny album "Call To Arms & Angels".

Choć Darius Keeler i Danny Griffiths zaczynali już w latach 90., początkowo tworzyli modny wtedy trip-hop i dopiero pod koniec dekady zwrócili się w stronę prog-rocka, udowadniając że oba te gatunki mają ze sobą wiele wspólnego. Być może dlatego nigdy nie zostali doceniani w ojczyźnie, a największą popularność zdobyli w Niemczech, w Polsce i we Francji, gdzie akurat twórczość Genesis czy Pink Floyd była zawsze przyjmowana z bezkrytycznym uwielbieniem. Archive zaprezentowali jednak coś więcej niż niegdyś Marillion – bo zaanektowali do swego brzmienia również psychodelię, alternatywny rock i nowoczesną elektronikę. Dlatego trafili do szerszego grona słuchaczy niż dawny zespół Fisha. Nie bez znaczenia była też konsekwencja, z jaką nagrywali kolejne płyty, nie zważając na zmieniające się wokół mody. Szlifując w ten sposób swoje pomysły w studiu i na koncertach, z czasem wznieśli się na zaskakująco przyzwoity poziom, czego dowodem były płyty "Restriction" i "The False Foundation" wydane w latach 2015 i 2016.

W 2019 roku zespół celebrował ćwierćwiecze swej działalności, wydając najpierw kolekcję najważniejszych nagrań zatytułowaną "25", a potem zestaw ich remiksów - "Versions". W czasie pandemii muzycy przygotowali wyjątkowo obszerny materiał premierowy, a fani poznali go jesienią 2022 roku dzięki podwójnemu albumowi "Call to Arms and Angels". Był to pierwszy zestaw nowych nagrań Archive od sześciu lat. Brytyjczycy chcieli go promować koncertami w 2022 roku, jednak plany te zniweczyła choroba Dariusa Keelera. Grupa wyruszyła w trasę dopiero w sierpniu tego roku - i w jej ramach zagra 11 października w krakowskim klubie Studio.

Do dzisiaj Archive nagrali dwanaście płyt studyjnych i siedem koncertowych. Pokazują one, że nie rezygnując z rozbudowanego brzmienia i konwencjonalnej teatralności, Anglicy spuścili nieco powietrza ze swej rozbudowanej aranżacyjnie muzyki, nadając jej przy tym bardziej rytmiczny i melodyjny charakter. Ten nienachalny lifting wyszedł tylko ich materiałowi na dobre – bo nadał muzyce formacji większy pazur, co pewnie dobrze sprawdzi się też na żywo.