Natalia Przybysz wykona piosenki ze swej nowej płyty "Tam" 26 listopada w krakowskim klubie Fory Kleparz Paweł Gzyl

Natalia Przybysz Andrzej Banaś

Nowy album Natalii Przybysz będzie nosił tytuł "Tam" i ukaże się jesienią tego roku. Do sieci trafiły już dwie zapowiedzi singlowe – "Za zimną wodę" oraz "Do zobaczenia do jutra". Teraz przyszedł czas na ogłoszenie pierwszej części jesiennej trasy koncertowej. W Krakowie zobaczymy piosenkarkę 26 listopada w Fortach Kleparz.