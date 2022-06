Najwyższe budynki w Krakowie. Dwa stumetrowce i przedwojenny "drapacz chmur". Będzie więcej i wyżej? [ZDJĘCIA]

Najwyższe budynki w Krakowie. Zobacz RANKING

Krakowski przedwojenny "drapacz chmur" przy Placu Szczepańskim

Budynek Komunalnej Kasy Oszczędnościowej przy Placu Szczepańskim 5 to jeden z symboli międzywojennego Krakowa. Co prawda daleko mu do "drapacza chmur", nawet nie kwalifikuje się, by nazywać go wieżowcem. Z jego budową związane były spore kontrowersje, a gmach finalnie był dużo wyższy niż powinien. Stąd też przed wojną budynek był popularnie zwany „krakowskim drapaczem chmur”.

Siedmiopiętrowy gmach został zaprojektowany przez Fryderyka Tadaniera i Stefana Strojka. Powstał w miejscu jednopiętrowej kamienicy, do użytku oddano go w 1936 roku. Już podczas budowy wysokość obiektu wzbudzała duże kontrowersje, były podejmowane nawet próby przerwania budowy 6. i 7. kondygnacji, które ostatecznie się nie powiodły. Budynek był o 9 metrów wyższy niż zezwalały na to przepisy budowlane decydujące o nowej zabudowie Starego Miasta.