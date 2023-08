Najtrudniej nam teraz tworzyć dla dzieci

Olesiu, przyjechałaś do Krakowa jeszcze zanim wybuchła wojna. Jak tu trafiłaś? Olesia Mamczycz: Przyjechałam we wrześniu na stypendium Laina Kirklanda na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dzięki temu mogłam przebywać w środowisku literackim i pisać pracę na temat polskiego rynku książki. Nie było to dla mnie łatwe, ale na pewno niezwykle interesujące doświadczenie.

Obydwie jesteście uznanymi, wydawanymi i nagradzanymi poetkami. Czy gdy wybuchła wojna i wasz świat runął w posadach, przeszło wam przez myśl, żeby złamać pióro i przestać pisać? A może na odwrót, szukałyście schronienia w literaturze? O. M. Myślę, że każdy pisarz inaczej zareagował na to, co się stało. Mam koleżanki i kolegów, którzy w ogóle nie mogli pisać. Byli też tacy, którzy nie potrafili oderwać się od komputera. Ja przez pierwsze cztery, pięć miesięcy zupełnie milczałam. Po tym czasie wróciłam do mojej twórczości. Rozciąga się ona na dwóch biegunach, z jednej strony piszę wiersze i tłumaczę utwory literackie dla dorosłych, a z drugiej zajmuję się literaturą dla dzieci. I na ten ostatni biegun jest mi najtrudniej wrócić.

A dla ciebie Marianno też?

M.K. Ja podchodzę do tego zupełnie inaczej. Znana jestem w środowisku z tego, że bardzo dużo piszę. Zdarzało mi się kiedyś w ciągu jednej nocy stworzyć nawet 30 wierszy. Gdy doszło do inwazji Rosji na Ukrainę, przez pierwszy rok tej wielkiej wojny napisałam tylko 16 wierszy. Zaczęłam prowadzić literacki dziennik, ale też nie byłam w stanie tego robić. Jednak przez cały ten czas myślałam o kolejnej książce. Musiałam jednak wymyślić nowy język, który będzie w stanie oddać to, co czuję. Udało mi się to w tomie, który w tłumaczeniu na polski nosi tytuł „Piorun spotyka wodę i wiatr”. Niedawno ukazał się on w Ukrainie.

Opowiedz o utworach, które się w nim znalazły.

M.K. Początek dał im słynny esej Hannah Arendt „Na głowę tego, który rzuca klątwę” z początku lat 60. Wtedy wybuchła wojna w Wietnamie i do Arendt wróciło doświadczenie II wojny światowej, doświadczenie Holokaustu. Odkryła, że po tym, co się stało, człowiek patrzy na wojnę w Wietnamie przez media, jak na spektakl teatralny. Jest jedynie świadkiem, który obserwuje wszystko z zewnątrz. Pomyślałam, że nawet osoby, które teraz mieszkają w Ukrainie, patrzą na wojnę przez ekran. Nie każdego przecież bezpośrednio dotyka to, co najgorsze. Na to wszystko nałożyły się moje prywatne doświadczenia. Bardzo chorowałam i przez długi czas byłam zamknięta w moim pokoju w Berlinie, którego nie mogłam opuścić. Pomyślałam, że nawet gdybym była w moim domu we Lwowie, też nie mogłabym wstać z łóżka i oglądałabym wojnę z drugiej ręki. Zaczęłam się zastanawiać, czy ja też w podobny sposób jak Arendt jestem świadkiem wojny. Te rozważania doprowadziły mnie do sięgnięcia po język mitologii. Bo tylko mit pozwala być jednocześnie w środku czasu i na zewnątrz, w środku przestrzeni i poza nią. Z drugiej strony w realiach postprawdy, czyli w sytuacji, w której fakty są mniej istotne niż odwołania do emocji i osobistych doświadczeń, mit staje się prawdą. Osoba, która jest w środku mitu, nie kwestionuje tego, czy istnieje Jezus Chrystus. On dla niej po prostu jest. Ja muszę uwierzyć w to, co widzę na ekranie, bo niewiara wyklucza mnie z grona świadków. Ale tym, co czyni mnie świadkiem wojny, jest moje cielesne doświadczenie bólu. Wszystko to sprawiło, że ta książka przepłynęła przez moje ciało i się narodziła.