Najlepsze spektakle minionego sezonu w Krakowie. Znamy program festiwalu Boska Komedia

- Siła tego festiwalu oddziałuje nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Każdego roku do Krakowa zjeżdża międzynarodowa publiczność, krytyce, selekcjonerzy i kuratorzy, co niezwykle nas cieszy - – zaznaczyła Katarzyna Olesiak, dyrektorka Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK. - Liczymy, że zgodnie z mottem tegorocznego festiwalu „Krajobraz po bitwie”, kultura po covidzie, wojnie w Ukrainie stanie w wreszcie na nogi także finansowo.

„Krajobraz po bitwie” to hasło, które towarzyszy tegorocznej edycji teatralnego wydarzenia, które w Krakowie odbywa się po raz szesnasty.

- Jest w tym nieustająca wiara w to, że polski teatr ma w sobie siłę i bardzo dużą autentyczność. To zderzenie subiektywnych światów, w którym żaden nie ma ambicji opowiadania obiektywnych prawd, ale uzurpuje prawo do tego, żeby się szarpnąć w swoją stronę i budować własną perspektywę. W tym zderzeniu mamy krajobraz symbolicznej i umownej bitw, które są za nami – mówił Bartosz Szydłowski, dyrektor artystyczny festiwalu. - Spektakle Boskiej Komedii oddają ten krajobraz po bitwie. Może nie analizują przyczyn, ale są świadectwem czasu.