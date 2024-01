Najlepsze spektakle 2023 roku w Krakowie. Nasz ranking Anna Piątkowska

Mroczne, depresyjne, jak nasza popandemiczna psychika najlepsze przedstawienia 2023 roku. "Pokazujemy w spektaklu momenty, kiedy strzała trafia w człowieka i to, co on może zrobić - wytrzymać ból. To, co pomaga i zbliża do innych, to opowiadanie o nich" – mówi Anna Smolar o jednym z najciekawszych spektakli roku "Joga". Opowiadanie o traumie pozwala ją przetrwać i przerobić – tak widzę wspólny mianownik najciekawszych krakowskich teatralnych tytułów minionego roku.