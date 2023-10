Najlepsze dokumenty i filmy krótkometrażowe poszukiwane. Ruszył nabór na 64. Krakowski Festiwal Filmowy

- Dla nas rozpoczęcie naboru to jak wejście w nowy rok. Te same emocje i oczekiwania na powroty mistrzów i błyskotliwe debiuty. Spodziewamy się, że filmy pokażą nam jak w zwierciadle najbardziej bolesne, ale i przynoszące nadzieję chwile. Napięcie towarzyszyć będzie każdemu wyborowi, ponieważ zdajemy sobie sprawę jak wiele ważą nasze decyzje - mówi Krzysztof Gierat, dyrektor Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Poszukujący

Na co dzień recenzują filmy, wykładają, ale i sami tworzą. Każdy z 20–osobowego zespołu selekcyjnego otrzymuje do obejrzenia kilkaset tytułów. Oglądają, oceniają, komentują, żeby na końcu wskazać produkcje, które warto pokazać festiwalowej widowni. Ich decyzjom przygląda się dyrektor Krzysztof Gierat. To on decyduje o finalnym kształcie programu, a także podejmuje decyzję o składzie jury, które już podczas festiwalu będzie poszukiwać produkcji, zasługujących na Złote Lajkoniki (dla najlepszych produkcji w Konkursie Polskim), Smoki (dla zwycięzców Międzynarodowego Konkursu Krótkometrażowego), Rogi (dla tytułów z Międzynarodowego Konkursu dokumentalnego) i Złoty Hejnał (dla dokumentu muzycznego z Konkursu DocFilmMusic).

Poszukiwane

Selekcjonerzy czekają na filmy dokumentalne (bez ograniczeń czasowych) i krótkometrażowe (do 30 minut) z całego świata. Przyjmowanie zgłoszeń do konkursów filmowych odbywa się w dwóch etapach: do 30 listopada 2023 roku dla filmów zrealizowanych przed 31 października 2023 roku oraz do 31 stycznia 2024 roku dla filmów zagranicznych zrealizowanych po 31 października 2023roku i do 15 lutego 2024 roku dla filmów polskich zrealizowanych po 31 października 2023 roku.