Najlepsze bary mleczne w Krakowie. TOP 10 barów na podstawie rankingu Google

Najlepsze bary mleczne w Krakowie. TOP 10

Bary mleczne to wyjątkowe miejsca, które wyróżniają się specyficzną atmosferą oraz ofertą gastronomiczną. To właśnie w nich możemy skosztować pysznych, domowych obiadów, takich jak różnego rodzaju zupy, pierogi, naleśniki, łazanki, kopytka lub wypić świeżo ugotowany kompot - i to wszystko za naprawdę niewielkie pieniądze. Nic więc dziwnego, że codziennie są oblegane przez mieszkańców oraz turystów, którzy chcą skosztować tradycyjnych polskich potraw.

Choć barów mlecznych w Krakowie jest wiele, nie wszystkie cieszą się dobrą opinią. Z tego względu przygotowaliśmy zestaw TOP 10 barów na podstawie rankingu Google. Ich ocena wynosi minimum 4.6. Przejdź do galerii i sprawdź, które bary mleczne w Krakowie serwują najsmaczniejsze dania.