Nabór do krakowskich podstawówek. Najwięcej chętnych na Podgórzu Duchackim. 9 maja ruszy rekrutacja uzupełniająca

Najwięcej podań (pierwszego priorytetu) złożono w:

Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły, do której się ono dostało w wyniku rekrutacji, jest potwierdzenie przez rodziców, że chcą dziecko posłać do tej placówki. Takiego potwierdzenia trzeba dokonać do 5 maja, bezpośrednio w szkole w godzinach ustalonych przez dyrektora lub za pośrednictwem konta w serwisie rekrutacyjnym.