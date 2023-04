Na Rynek tylko z grubym portfelem. Tak drogo na jarmarku wielkanocnym jeszcze nie było

Tegoroczny jarmark wielkanocny potrwa do 10 kwietnia. Organizatorem jest Krakowska Kongregacja Kupiecka. Na zwiedzających czeka ponad 80 stoisk, w których można zakupić różnego typu produkty nie tylko regionalne, bo w oferowanym asortymencie znalazły się, m.in. biżuteria z bursztynu, kierpce, koszule i kożuchy ręcznie haftowane oraz rękodzieło z Nepalu.

Sprawdziliśmy, ile trzeba wydać, udając się do kramów na Rynku Głównym. Zdecydowanie, tanio nie jest.

Jeśli lubicie zjeść coś na jarmarku, przygotujcie się na "paragony grozy". Miseczka żurku to koszt 18 zł, za kiełbasę z grilla trzeba zapłacić 22 zł, a za gofra z bitą śmietaną 25 zł. Oscypek z grilla kosztuje 7 zł, a ten z dodatkiem żurawiny - 14 zł.

Zakupów świątecznych też chyba krakowianie nie będą tu robić, ciasto drożdżowe to wydatek ok. 40 zł, a chleb żytni 35 zł, kiełbasa myśliwska to 89 zł za kilogram a za tyle samo kabanosów trzeba zapłacić 99 zł.