Na Krakowską Linię Muzealną znów wyjadą historyczne tramwaje

Krakowski Wagon N#26

- Egzemplarz o numerze inwentarzowym #26 pochodzi z 1954 roku i służył do końca lat ’80 na Górnym Śląsku. Został on odremontowany przez MPK SA na początku lat ’90, a następnie trafił do muzeum w Norymberdze, gdzie eksponowano go jako zastępstwo za oryginalny tramwaj KSW. Do Krakowa powrócił w 2006 roku i jest jednym z niewielu zachowanych w naszym kraju egzemplarzy prezentujących stan fabryczny tego typu tramwajów - opisuje MPK SA.

Poznański Wagon ND#436

Z kolei o wagonie ND#436 MPK pisze tak - To jeden z dwóch w Polsce wagonów ND produkcji Sanockiej Fabryki Wagonów, doprowadzony do stanu fabrycznego. Wagony z tej fabryki były pierwszymi wagonami generacji N, które zostały dostarczone do Poznania w 1951 roku. Remont jedynego zachowanego wagonu (który w 1984 roku został zdjęty z ewidencji ruchu osobowego, i przekwalifikowany na wagon szkoleniowy kończąc służbę w 1992 roku) rozpoczął się w 1996 roku i trwał do końca 2012 roku. Wpisaniu go do rejestru zabytków ruchomych możliwe było przywrócenie wszystkich elementów wyposażenia zgodnych z początkiem eksploatacji.