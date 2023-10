Na Cmentarzu Rakowickim rozpoczną się prace konserwatorskie i restauratorskie. Eksperci ponownie odwiedzą Kwaterę Poległych

Prace prowadzone będą m.in. przy obramowaniu mogiły zbiorowej w części zachodniej, stelach upamiętniających poległych w latach 1914–1920. Odrestaurowane zostaną mogiły ziemne z metalowymi krzyżami. Przewidziane jest również wykonanie w tym roku zabiegów renowacyjno-konserwatorskich przy kilku grobach żołnierzy Legionów Polskich. Przywracanie świetności kwatery to efekt współpracy między Gminą Miejską Kraków, Wojewodą Małopolskim i Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rewaloryzacja obejmie znaczną część kwatery wojennej o wyjątkowej wartości historycznej, która stanowi główną część tzw. cmentarza nr 388 z I wojny światowej Kraków – Rakowice.

Realizacja inwestycji pozwoli przywrócić stan zbliżony do pierwotnego wybranych do remontu grobów żołnierskich, jak i poprawić ogólny wygląd całej kwatery. Stworzy to godne warunki dla kultywowania pamięci o żołnierzach różnych narodowości, z wielu formacji wojskowych, którzy polegli lub zmarli z odniesionych ran i chorób w trakcie działań wojennych (1914–1920). W kwaterze znajdują się zbiorowe mogiły żołnierzy, tzw. groby koleżeńskie i indywidualne groby oficerów monarchii austro-węgierskiej i Legionów Polskich, armii niemieckiej oraz jeńców armii rosyjskiej. Spoczywają tutaj również internowani w Polsce żołnierze rosyjskiej Armii Ochotniczej walczącej z bolszewikami oraz internowani Ukraińcy.