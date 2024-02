Kraków. Cystersi w Mogile zaproszą do kawiarni w Domu Młynarza i restauracji w odbudowanych czworakach. W planach jest też dom pielgrzyma

- Zgodnie z założeniami będzie to przebudowa bez naruszania starych murów i spróbujemy przywrócić temu obiektowi wygląd podobny do tego, jak wyglądały budynki XVIII-wieczne. To nie wszystko. W planach jest też odtworzenie historycznych czworaków, które były przybudowane do ściany tego budynku. Ich resztki istniały jeszcze do niedawna, ale ponieważ były zawalone, to trzeba było je rozebrać, a niestety materiał był tak zniszczony przez owady, że do niczego się nie nadawał i trzeba go było usunąć - opowiada architekt Małgorzata Leonowicz, autorka projektu.