Na autostradzie A4 zderzyły się trzy samochody. Utworzył się zator Krzysztof Kadaś

Trzy samochody zderzyły się na obwodnicy Krakowa między węzłami Kraków Wieliczka i Kraków Bieżanów. Małopolska Alarmowo/Pomoc Drogowa Gruszka Zobacz galerię (4 zdjęcia)

W piątek przed godz. 21 na obwodnicy Krakowa zderzyły się trzy samochody. Do zdarzenia doszło między węzłami Kraków Wieliczka i Kraków Bieżanów. Jeden pas ruchu jest zablokowany, kierowcy mają do dyspozycji w tym miejscu pas prawy oraz dwa pasy do zjazdu na S7.