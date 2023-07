Muzeum Narodowe zaprasza na spacer śladami dzieł Jana Matejki

Spacer wyruszy z Domu Jana Matejki, przy ul. Floriańskiej 41. Ekspozycja stała muzeum prezentuje obiekty opowiadające o życiu malarza, m.in. rysunki, obrazy, pamiątki osobiste, listy i dokumenty, a także zabytkowe tkaniny, stroje rzemiosło artystyczne, broń i starodruki z kolekcji artysty. W marcu tego roku, w 125 rocznicę powstania muzeum Dom Jana Matejki otwarta została tu wystawa nawiązująca do jego początków.

- Było to pierwsze muzeum biograficzne w Polsce, powstało niedługo po śmierci Matejki, co wskazuje jak wielkim szacunkiem i kultem cieszył się już za życia i postanowiono go uhonorować inicjując muzeum. Ważne jest także to, że możemy mówić o artyści w miejscu jego zamieszkania, co jest niezwykłą wartością – mówił podczas otwarcia wystawy prof. Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie.