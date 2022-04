Muzeum Czartoryskich. Wykłady, pokazy i przedpremierowe prezentacje eksponatów Anna Piątkowska

Remont Klasztorka ma się zakończyć w przyszłym roku Fot: Adam Wojnar/Polska Press

W przyszłym roku zakończy się remont Klasztorka - to ostatni remontowany budynek Muzeum Czartoryskich. Jednak już teraz kustosze zapraszają na specjalne, przedpremierowe pokazy wybranych eksponatów, połączone z wykładem i dyskusją. Uzupełniając narrację ekspozycji, przypominają one o zmieniającej się w czasie idei muzeum, zapraszając do konfrontacji przeszłości z przyszłością. W programie tegorocznych wykładów na dziedzińcu Pałacu Czartoryskich zaplanowane zostały także spotkania poświęcone historii muzeum i wybitnych ludzi je tworzących.