Muzeum Czartoryskich otwarte w całości po długoletnim remoncie

- Otwieramy dla zwiedzających Muzeum Czartoryskich w pełni. To zakończenie bardzo długiego procesu, który rozpoczął się w roku 2016 od zakupu kolekcji książąt Czartoryskich oraz budynków, w których ona się znajduje przez MKiDN z osobistej inicjatywy premiera Piotra Glińskiego – mówił prof. Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, do którego należy Muzeum Czartoryskich.

12 czerwca zwiedzający po raz pierwszy mogli zobaczyć cały kompleks należący do książąt Czartoryskich po remoncie. Klasztorek to część łącząca Pałac Czartoryskich z Arsenałem dwiema malowniczymi przewiązkami. Nazwa Klasztorek przypomina, że zanim to miejsce stało się własnością Czartoryskich, należało do sąsiedniego klasztoru Pijarów. Po remoncie i w nowej aranżacji prezentacja w Klasztorku uzupełnia wystawę w Pałacu.

Dawniej to właśnie w Klasztorku znajdowała się główna część wystawionej kolekcji, natomiast aktualnie prezentowane są tu zbiory podzielone na cztery części: Zbrojownię, Dziedzictwo Puław, Ciekawości i Hotel Lambert. W sumie znajduje się tam ok. 1800 przedmiotów umieszczonych w pięknych, odrestaurowanych, XIX-wiecznych gablotach.