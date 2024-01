Mroźna noc i trudne warunki na drogach. Wypadki na A4 i nowej trasie S7. A prognoza pogody nie rozpieszcza

A4 w kierunku Krakowa - doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego. Służby pracują na miejscu zdarzenia, możliwe utrudnienia w ruchu drogowym. Z kolei na trasie S7, nowy odcinek Szczepanowice-Widoma (8km w kierunku Krakowa) doszło do podobnego wypadku. Jest ślisko, pada śnieg, warunki do jazdy są złe.

GDDKiA ostrzega przed opadami i gołoledzią, warunki drogowe mogą być trudne

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzega przed trudnymi warunkami drogowymi. Kierowcy muszą liczyć się z gołoledzią, opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. Gołoledź lub błoto pośniegowe występuje na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego na: dk 73 odc. Chmielnik – Kielce, dk 78 odc. Moskorzew – Chmielnik, dk 74 odc. Cedzyna – Baćkowice, dk 42 odc. Smyków – Gustawów, dk S7 odc. Chęciny – Zagór. Z opadami śniegu muszą się liczyć kierowcy podróżujący drogami na terenie województwa śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, lubelskiego, łódzkiego, warmińsko–mazurskiego, opolskiego, podkarpackiego i mazowieckiego.

Prognoza pogody - poniedziałek i wtorek

07.01.2024 19:30 - 19:30 08.01.2024 (Niedziela/Poniedziałek) W nocy zachmurzenie całkowite, nad ranem na północy województwa możliwe przejaśnienia. Słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od -11°C do -9°C, w rejonach podgórskich od -13°C do -11°C, wysoko w Beskidach od -12°C do -9°C, na szczytach Tatr około -9°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-wschodni. Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-wschodni i wschodni, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

W dzień zachmurzenie duże i całkowite, z postępującymi od północy województwa większymi przejaśnieniami, wieczorem również z rozpogodzeniami. Słabe opady śniegu, od północy województwa stopniowo zanikające. Temperatura maksymalna od -10°C do -7°C, w rejonach podgórskich od -11°C do -9°C, wysoko w Beskidach od -10°C do -8°C, na szczytach Tatr około -8°C. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, po południu słabnący; północno-wschodni. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 60 km/h, północno-wschodni i wschodni, powodujący zamiecie śnieżne.

08.01.2024 19:30 - 19:30 09.01.2024 (Poniedziałek/Wtorek) W nocy zachmurzenie małe, jedynie na południu województwa umiarkowane. Temperatura minimalna od -19°C do -16°C, lokalnie -23°C, wysoko w Beskidach od -13°C do -9°C, na szczytach Tatr około -12°C. Wiatr słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-wschodni i wschodni, powodujący zamiecie śnieżne.

W dzień bezchmurnie. Temperatura maksymalna od -10°C do -8°C, w rejonach podgórskich od -11°C do -9°C, wysoko w Beskidach od -8°C do -6°C, na szczytach Tatr około -7°C. Wiatr słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, północno-wschodni i wschodni, powodujący zamiecie śnieżne.

