MPK w Krakowie znów przeżywa trudne chwile? Gorące komentarze mieszkańców

- Co do 1, wydłużenie czasu pracy zostało już kilkukrotnie odrzucone przez sporą część prowadzących i związki zawodowe, a jednak Zarząd próbuje przepchnąć temat po raz kolejny. Zmiana niby miałaby być tylko dla „chętnych”, jednak prowadzący mają obawy, że jak ktoś się nie zgodzi, to będzie dostawał gorsze rozpiski albo będzie zmuszany jeździć na drugą stronę miasta, by odebrać / zdać pojazd (obawy takie biorą się z dotychczasowych doświadczeń) - wyjaśniają administratorzy PKK.

Jeżeli zaś chodzi o drugą zmianę, którą ma wprowadzić Zarząd MPK, PKK tłumaczy: "Obecnie prowadzący dostają większą stawkę za pracę między 6:00 rano w niedzielę a 6:00 rano w poniedziałek. Zarząd chciałby to zmienić, tak by bonus obowiązywał w godzinach 3:00-3:00 (zamiast 6:00-6:00). Wydaje się, że wychodzi na to samo bo to wciąż 24 godziny? Diabeł tkwi w szcegółach. W praktyce, dużo więcej prowadzących pracuje w poniedziałek o 4 czy 5 rano (gdy jeżdzą już kursy powszednie) niż w analogicznych godzinach w niedzielę. W roku szkolnym, w poniedziałek o tej porze na mieście jest kilkukrotnie więcej pojazdów niż w niedzielę. Dlatego w praktyce oznacza to pogorszenie warunków płacowych – mniej ludzi dostawałoby podwyższoną stawkę".

- Co do 3, obecnie prowadzący mają w każdym miesiącu płacone dokładnie za liczbę godzin, którą przejechali. Po zmianach, każdy miałby dostawać tyle samo, niezależnie czy przepracował więcej, czy mniej. Liczba godzin wprawdzie i tak miałaby się zgadzać w wymiarze kwartalnym, jednak prowadzący mają duże obawy czy system będzie traktował ich sprawiedliwie, czy nie będą stratni za nadgodziny itp. - podsumowuje Platforma Komunikacyjna Krakowa - PKK.

Mieszkańcy komentują

- Zarząd też dostaje takie propozycje? - pyta kolejny komentujący.

Nie wszystkie głosy jednak są negatywne. Niektóre osoby podkreślają, że to informacje podawane przez PKK to zwykłe "plotki". Wiele osób, które zabrało głos w tej sprawie, pisze wprost, że wspominane zmiany, to "kłamstwa i półprawdy".

- 3 punkt to akurat jest dobry. Pensja ryczałtowa to dobra zmiana. Pandemia i inne cięcia komunikacji to udowodniły - pisze pan Grzegorz.