MPK odpiera zarzuty o brudzie w tramwajach i autobusach. A jak jest naprawdę?

"Wszystkie pojazdy MPK SA w Krakowie po każdym dniu pracy są myte i sprzątane. Odbywa się to bez wyjątku każdej nocy, również w dni wolne i świąteczne" - przekonują w krakowskim MPK.

"Każdego dnia tabor MPK narażony jest na przeróżne zabrudzenia. Jest to bezpośrednio związane z intensywną eksploatacją. Każdego dnia z autobusów i tramwajów korzystają przecież tysiące pasażerów. Utrzymanie czystości i odpowiedniego poziomu higieny w tego typu środkach transportu wymaga odpowiedniej organizacji uwzględniającej m.in. pory roku. Wymaga to również dużego nakładu sił pracowników zajmujących się sprzątaniem. Ważne jest nie tylko regularne i cykliczne sprzątanie pojazdów, ale także zastosowanie wysokiej klasy preparatów czyszczących, będących bardzo skutecznymi i jednocześnie bezpiecznymi dla pasażera i środowiska.

Czyszczenie pojazdów obejmuje takie elementy jak siedzenia, podłogi, poręcze i uchwyty. To one są najbardziej narażone na zabrudzenia. Każdego dnia tych części i elementów pojazdu dotykają setki osób" - czytamy na urzędowej stronie krakow.pl.