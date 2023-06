Moje miasto. W Krakowie brakuje średniej hali sportowej. Już było blisko jej budowy

W Krakowie młodzież ma warunki do trenowania gier zespołowych, ale najzdolniejsi o laury mogą walczyć w drużynach z innych miast. Brak odpowiedniego obiektu powoduje, że pod Wawelem nie można np. organizować meczów w ekstraklasie koszykarzy.

Jest Tauron Arena na 15 tysięcy widzów, ale to za duży obiekt na ligowe rozgrywki. Trudno byłoby je także łączyć z programem wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych w hali.

Na niektóre wydarzenia muzyczne Tauron Arena też jest jednak za duża. Nawet ostatnio bywały koncerty, na których widownia była wypełniona w połowie. Mniejsza hala spokojnie by wystarczyła, byłby mniejsze koszty organizacji imprez.

Była szansa na to, by średnia hala powstała na igrzyska europejskie w ramach rządowego dofinansowania. Władze miasta prowadziły w tej sprawie rozmowy, ale nie wystarczyło czasu na przygotowanie inwestycji tak, by było pozwolenie na budowę. Gdyby było, może znalazłyby się też pieniądze.