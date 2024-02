Młoda piosenkarka Luna została reprezentantką Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji 2024

Piosenka „The Tower”, z którą Luna pojedzie w maju do Szwecji, powstała w Wielkiej Brytanii we współpracy z Fyfe oraz Maxem Cooke. Utwór został napisany specjalnie z myślą o Eurowizji.

„The Tower” to – jak deklaruje artystka – „manifest wolności i siły. Wyjście z mroku i ciemności. Porzucenie więzów, blokad, ograniczeń, negatywnych schematów i relacji. Zburzenie wieży i wyjście na świat”.

- The Tower” to manifest wolności i siły. Wyjście z mroku i ciemności – opowiada Luna. – Porzucenie więzów, blokad, ograniczeń, negatywnych schematów i relacji. Zburzenie wieży i wyjście na świat. To uświadomienie sobie własnej siły, pełni i tego, że ograniczenia są naszym tworem. Wieża to miejsce, czy ten stan, który budujemy my sami.