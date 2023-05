Miłość może być jak pocisk. Pola Błasik z Teatru im. J. Słowackiego debiutuje jako wokalistka piosenką "Pief Paf"

- „Pief Paf" to moja niezgoda na rezygnację z siebie w relacjach, to wyjście z utartego schematu miłości, na którą trzeba sobie zasłużyć; to nawoływanie do wewnętrznego głosu, do intuicji. Śpiewam o momentach granicznych w życiu, chwilach, gdy dochodzimy do ściany i uświadamiamy sobie, że nie jesteśmy w stanie nikogo uzdrowić, zmienić czy naprawić. Opadamy na dno i podejmujemy decyzję o odbiciu, zaczęciu od nowa – mówi aktorka.