Milion to zbyt mało za Matejkę. "Portret mężczyzny w szyszaku" ciągle do kupienia Anna Piątkowska

Na środowej licytacji w Polskim Domu Aukcyjnym w Krakowie został wystawiony na sprzedaż obraz olejny Jana Matejki "Portret mężczyzny w szyszaku". Miał paść rekord, tymczasem obraz wciąż czeka na nowego właściciela. O to, by mieć go w swojej kolekcji ubiegało się dwoje licytujących, żaden z nich jednak nie zaoferował kwoty na tyle wysokiej, by zostać właścicielem.