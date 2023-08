Mija miesiąc od rozpoczęcia prac przy budowie tramwaju do Mistrzejowic. Wiele zdążyło się już wydarzyć

- Naszym pierwszym zadaniem było odpowiednio przygotować teren, dlatego prace zaczęliśmy od usuwania elementów kolidujących. Wiązało się to z wyburzeniem kilku lokali użytkowych oraz wycinką drzew. Rozpoczęliśmy także prace nad przebudową sieci wodociągowej na południowo-wschodniej stronie ronda Polsadu oraz rozebraliśmy wał ziemny przy ul. Krzesławickiej – mówił Krzysztof Dziobek, dyrektor kontraktu z firmy Gülermak i dodał: - Wielkimi krokami zbliżamy się do robót zasadniczych, dlatego rozpoczęliśmy także proces inwentaryzacji budynków w bliskim sąsiedztwie inwestycji.

Utrudnienia od 16 sierpnia

Od dzisiaj, 16 sierpnia mieszkańców części ulicy Meissnera czekają czasowe utrudnienia związane z budową Tramwaju do Mistrzejowic. Tymczasowo zostanie wprowadzony zakaz parkowania. Zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu w dniu 16 sierpnia br., od godziny 9. zostanie wprowadzona tymczasowa zmiana organizacji ruchu, która potrwa do 4 dni roboczych.

Spór o wycinkę drzew w ramach budowy linii do Mistrzejowic. Jest odpowiedź prezydenta

Wielkie kontrowersje wokół wycinki drzew

Połowa lipca br. czyli rozpoczęcie wycinki drzew pod budowę linii tramwajowej do Mistrzejowic spotkało się z protestami mieszkańców i aktywistów w tej sprawie. Wówczas na terenie budowy było naprawdę gorąco. Mieszkańcy weszli na plac budowy na plac budowy trasy tramwajowej do Mistrzejowic, chcąc zablokować w ten sposób dalszą wycinkę drzew. Kilka osób przywiązało się łańcuchami do koparek i drzew. Jednak zdania wówczas był podzielone, ponieważ część krakowian stanowczo przeciwstawiała się tym protestom mówiąc, że realizowana inwestycja jest bardzo potrzebna.