Mieszkańcy ul. Niebyłej mają dwie drogi dojazdowe. Jedna gorsza od drugiej. Kiedy wykonawca wyleje asfalt?

Mieszkańcy ul. Niebyłej problemy z infrastrukturą drogową mają od lat. Po wybudowaniu pierwszych bloków osiedla okazało się, że deweloper nie wybudował drogi z prawdziwego zdarzenia, co oznaczało parkowanie aut w błocie. Kolejny problem pojawił się, kiedy deszcz padał dłużej. Przepompownia nie była w stanie obsłużyć wzrastającą liczbę mieszkań w okolicy, co skutkowała podtapianiem osiedla.

W okolicy pierwotnego osiedla zaczęły pojawiać się kolejne bloki, a problem z odprowadzaniem wody opadowej narastał. Największe problemy były z ostatnio wybudowanym blokiem. Powinien zostać on oddany do użytkowanie właścicielom w 2021 r., ale zostało to zablokowane z powodu braku odprowadzenia wody. Osoby, które wykupiły mieszkań, ale nie mogły w nich zamieszkać zorganizowały nawet blokadę drogi, aby nagłośnić aferę.