Mieszkańcy pytają, gdzie jest ich radny. Okazuje się, że… w więzieniu

Od kilku tygodni na dyżurach oraz sesjach i posiedzeniach komisji Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie nie pojawiał się radny dzielnicowy Sebastian A. Mieszkańcy dopytywali o niego, a reszta radnych nie wiedziała, co się z nim stało. Okazało się, że trafił do więzienia. Do sądu wpłynął właśnie przeciwko niemu akt oskarżenia za kradzież rozbójniczą.

WIDEO: Krótki wywiad

Sebastian A. jest radnym Wzgórz Krzesławickich drugą kadencję. W bieżącej został członkiem zarządu dzielnicy. To społecznik aktywnie działający na rzecz Nowej Huty. Jest twórcą jednej z nowohuckich fundacji. Od kilku tygodni, przynajmniej od listopada, radny przestał pojawiać się na dyżurach. Nie było go również na sesjach oraz posiedzeniach komisji rady dzielnicy. Mieszkańcy, którzy chcieli się z nim skontaktować, nie wiedzieli, co się z nim stało. Radny cieszył się sporym poparciem. W wyborach do rady dzielnicy w grudniu 2018 roku miał trzech konkurentów, których pokonał w cuglach. Gdzie jest radny? Zarząd dzielnicy za bardzo nie wiedział, jak poradzić sobie z nieobecnością radnego, bo przepisy tego nie określają. Oczywiście za brak obecności na komisjach i sesjach nie mógł pobierać diety, ale radny nie wywiązywał się też ze swoich obowiązków, zwłaszcza wobec wyborców.

Andrzej Dziedzic, przewodniczący dzielnicy XVII, mówi nam, że nie ma żadnych informacji oficjalnych o nieobecnym radnym, więc nie może zająć oficjalnego stanowiska. Na razie czeka. Wkrótce jednak zarząd przygotuje uchwałę o wykluczenie radnego ze składu pięcioosobowego zarządu rady dzielnicy. - Będziemy tworzyć uchwałę na luty. Dla mnie nieobecność przez cały kwartał będzie okolicznością do podjęcia pewnych działań – mówi nam przewodniczący Dziedzic. Radny w więzieniu Nieoficjalnie mówiło się, że radny trafił do więzienia. I rzeczywiście, udało nam się to potwierdzić. - Prokuratura Rejonowa Kraków - Śródmieście Zachód nadzorowała postępowanie przeciwko Sebastianowi A. i innym podejrzanym o przestępstwo kradzieży rozbójniczej. Sprawa zakończyła się w dniu 13 stycznia skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego – wyjaśnia prokurator Janusz Hnatko. Jak dodaje, wcześniej śledczy wystąpili do sądu o tymczasowy areszt dla Sebastiana A., a sąd wniosek ten uwzględnił i aktualnie przebywa on w areszcie.

Nowohuccy radni są zaskoczeni. Nie chcą wypowiadać się pod nazwiskiem, ale oceniają radnego A. jak aktywnego, działającego dla lokalnej społeczności. Skąd zatem zatarg z prawem? Problemy z przeszłości? - Kiedyś był związany z kibolami Hutnika, później się od tego odciął i zaczął angażować w działalność społeczną. Wydawało się, że stary rozdział został zamknięty, ale być może niekoniecznie – mówi nam anonimowo jeden z radnych. Radny A. był też aktywny na Facebooku, gdzie można prześledzić jego działalność na rzecz Nowej Huty. Ostatni wpis jest z połowy października. Widnieje tam rysunek z napisem: "Człowiek osądzi cię nawet za winy, których nie popełniłeś. Bóg uniewinni cię nawet za to co zrobiłeś". Nie wiadomo, co dalej z funkcją radnego. Przepisy są takie, że póki sam nie zrezygnuje z mandatu, to nie można go usunąć. W przypadku śmierci radnego dzielnicowego, jego miejsce zajmuje kandydat z kolejną największą liczbą głosów uzyskanych w wyborach. Jeśli ten rezygnuje, a nie ma dalszych kandydatów (lub w ogóle ich nie ma), to w danym okręgu organizuje się wybory uzupełniające.