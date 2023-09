Mieszkańcy Krakowa nie odpuszczają. Wierzą, że park przy ul. Fabrycznej może być większy. Wystosowali pismo do ministra Adamczyka

Przypomnijmy, że pomimo tego, że na wcześniejszych terenach parku kieszonkowego rozwinął się bogaty drzewostan, to teren nie był dostępny dla mieszkańców, a na miejscu poza dzikim parkingiem znajdowało się wysypisko śmieci, co niszczyło rosnącą tam zieleń.

Po wygranej projektu w Budżecie Obywatelskim w 2020 roku w dzielnicy Grzegórzki przystąpiono do prac związanych z tworzeniem parku. Pierwszym etapem było stworzenie projektu wraz z koncepcją parku. Po przystąpieniu do prac kluczowym elementem było ściągnięcie starej betonowej nawierzchni. Po oddaniu parku w lipcu 2022 roku w ogrodzie do dyspozycji mieszkańców oddano ogród deszczowy, ławki oraz altanę z zielonym dachem. Zastosowano także rozwiązania mające na celu retencję wody opadowej. Pojawiły się urządzenia do zabawy i rekreacji oraz posadzono kilka tysięcy nowych roślin.

Park mógłby być jednak większy, i to aż o 1,2 ha, o czym mieszkańcy nie omieszkali się mówić już w 2022 roku. Powstała również kolejna petycja radnego Łukasza Maślony. Na możliwe problemy związane z poszerzeniem parku o 1,2 ha zwracał nam w rozmowie uwagę radny Grzegorz Finowski.