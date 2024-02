Mieszkańcy Krakowa i Tarnowa z zarzutami za udział w tragicznej bójce pseudokibiców w Radłowie. Będzie przeprowadzony eksperyment procesowy

W związku ze śledztwem w sprawie bijatyki pseudokibiców w Radłowie, w trakcie której zginął 40-letni Łukasz Z. z Bielska Białej zarzuty usłyszało już 35 osób. Wśród zatrzymanych byli jednak do tej pory przede wszystkim „przyjezdni” – sympatycy śląskich drużyn z okolic Bielska Białej i Andrychowa, którzy 5 sierpnia przyjechali prywatnymi samochodami do Radłowa, gdzie turniej piłkarski rozgrywali zaprzyjaźnieni kibice Unii Tarnów i Wisły Kraków i wszczęli z nimi bójkę. Usłyszeli zarzut udziału w zbiegowisku, którego uczestnicy wspólnymi siłami dopuszczają się gwałtownego zamachu na życie osób obecnych na stadionie i w jego otoczeniu.

Sześć zatrzymanych w środę (21 lutego) w związku z wydarzeniami w Radłowie osób to sympatycy Unii i Wisły – pięciu krakowian i jeden tarnowianin.

- To przedstawiciele drugiej strony tej bitwy. Można powiedzieć o nich, że byli „gospodarzami”. Różnica między nimi a „przyjezdnymi” jest taka, że mają postawione poważniejsze zarzuty, czyli udziału w bójce z użyciem niebezpiecznych narzędzi, takich jak maczety czy race. Wynika to z nagrań monitoringu. Grozi im nawet do 10 lat więzienia – mówi Mieczysław Sienicki, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnowie. - I tak mają szczęście, bo od października kara za to jest jeszcze surowsza, ale oni odpowiadają za czyn, którego się dopuścili w sierpniu – dodaje.