Mieszkańcy czekają na pociąg z Krakowa do Chorwacji. Poseł złożył interpelację w tej sprawie

Ogromny zainteresowaniem wśród mieszkańców, o czym przekonują reakcje na naszych profilach w mediach społecznościowych, wywołała propozycja uruchomienia połączeń kolejowych z Krakowa do Chorwacji. Tematem zainteresował się też poseł PiS Łukasz Kmita, który w tej sprawie złożył interpelację do ministra infrastruktury.

- W ramach współpracy z Kolejami Słowackimi można byłoby uruchomić połączenia w sezonie letnim z Warszawy, Krakowa i Katowic także do Chorwacji. Powinniśmy umożliwić naszym rodakom taką formę bezpiecznej podróży do kraju, którego plaże i kurorty cieszą się tak dużym powodzeniem w sezonie urlopowym - przekonuje poseł Łukasz Kmita.

Pociągiem z Krakowa do Splitu

W interpelacji zwraca uwagę: "Od kilku lat dużym zainteresowaniem podróżnych w Czechach cieszył się pociąg uruchamiany przez prywatnego operatora RegioJet łączący Pragę ze Splitem i Rijeką. Połączenie to umożliwiało bezpośredni dojazd do kurortów nadmorskich, które są niezwykle często odwiedzane także przez turystów z Polski. Połączenie to zostało jednak w tym roku zawieszone. Wciąż jednak Koleje Słowackie będą kursowały do Splitu, zapewniając bezpośredni dojazd nad Morze Adriatyckie swoim rodakom. Co ciekawe, w pociągu kursować będzie także tzw. autokuszetka, umożliwiająca przewóz samochodu lub motoru".

"Bez wątpienia priorytetem narodowego operatora, tj. PKP Intercity, powinno być uruchamianie w letnim sezonie wakacyjnym połączeń nad Bałyk, co w minionych latach jest realizowane przy ogromnym zainteresowaniu podróżnych. Warto jednak pomyśleć, czy w ramach współpracy z Kolejami Słowackimi nie udałoby się uruchomić połączenia w sezonie letnim z Warszawy/Krakowa/Katowic właśnie do Splitu" - pisze w interpelacji poseł Łukasz Kmita.

Propozycja współpracy z Kolejami Słowackimi

"W ostatnich latach widzimy ogromny renesans połączeń kolejowych w całej Europie. Wobec powyższego rozsądne jest podjęcie rozmów, aby uruchomione zostało bezpośrednie połączenie kolejowe na wskazanym przeze mnie odcinku. Dobra oferta taryfowa, wykorzystanie wagonów sypialnych, kuszetek i zmodernizowanych wagonów z miejscami do siedzenia mogłoby być bardzo atrakcyjną ofertą dla Polaków, którzy za cel wakacji wybierają właśnie kurorty chorwackie. Warto podkreślić, że skoro polska Policja ma - w ramach współpracy - oddelegowanych funkcjonariuszy, którzy dbają o bezpieczeństwo Polaków, to kolejnym elementem współpracy pomiędzy naszymi krajami mogłoby być uruchomienie bezpośrednich połączeń kolejowych." - dodaje Łukasz Kmita.

W interpelacji zadał pytania i oczekuje odpowiedzi na nie:

1. Czy minister infrastruktury przeanalizuje możliwość uruchomienia od rozkładu jazdy 2024/2025 we współpracy np. Kolejami Słowackimi i Chorwackimi bezpośredniego połączenia kolejowego łączącego Warszawę/Kraków/Katowice ze Splitem?

2. Czy możliwa jest współpraca z Kolejami Słowackimi pod kątem przedłużenia pociągu i rozpoczynania biegu na jednej z ww. stacji polskich lub dołączania wagonu polskiego na stacji Bratysława do składu pociągu do Splitu celem uruchamiania bezpośrednich połączeń Polska-Słowacja-Chorwacja?

Radni wnioskują o połączenia z Krakowa do Chorwacji

Przypomnijmy, że Komisja Główna Rady Miasta Krakowa przygotowała projekt rezolucji do Ministra Infrastruktury i do PKP Intercity w sprawie uruchomienia bezpośredniego połączenia kolejowego z Krakowa do Chorwacji.

"Uruchomienie bezpośredniego pociągu z Krakowa do Chorwacji ułatwi wyjazdy osobom starszym, pozwoli na komfortowe podróżowanie, szczególnie rodzin z małymi dziećmi, nocą, umożliwi przewóz większych bagaży oraz znacznie obniży koszty transportu w stosunku do podróży samochodem czy autokarem. Jednocześnie nowa, kolejowa oferta przewozowa, poza ułatwieniem i podniesieniem komfortu podróżowania do Chorwacji dla mieszkańców Krakowa stanowiłaby również atrakcyjną, turystyczną i biznesową, ofertę Krakowa dla mieszkańców, tak przyjaznej dla Polaków, Chorwacji" - zaznaczyli w uzasadnieniu inicjatorzy projektu rezolucji.

Nowe wagony w PKP Intercity

