Michael Dudok de Wit otrzyma nagrodę Smoka Smoków 2023 na Krakowskim Festiwalu Filmowym

- Michael Dudok de Wit to przykład twórcy osiągającego maksimum efektu artystycznego przy pomocy minimum środków. Wszystkie swoje nieliczne filmy zrealizował we własnym warsztacie, posługując się prostą kreską rysowaną tuszem - uzasadnia wybór laureata profesor Tadeusz Lubelski, przewodniczący Rady Programowej KFF. - Mieliśmy szczęście gościć go na naszym festiwalu, kiedy w 2001 roku jego najsłynniejszy, zaledwie 9-minutowy film “Ojciec i córka” wzbudził zachwyt publiczności głębią swego liryzmu i otrzymał Nagrodę Międzynarodowej Federacji Klubów Filmowych FICC. Swoje walory reżyser w pełni potwierdził w swoim jedynym jak dotąd filmie pełnometrażowym - pięknej baśni “Czerwony żółw” - dodaje Lubelski.