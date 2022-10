Metropolia Krakowska. Sezon grzewczy: szykuj się na zimę, pomyśl o następnych. Co zamiast starego kotła na węgiel? Liga Antysmogowa liczy

Ogrzewanie domu 2022: najdrożej wychodzi węgiel

Eksperci szacują, że przeciętne „węglowe” gospodarstwo wyda w tym sezonie na ogrzewanie grubo ponad 10 tys. zł. Te szacunki zakładają zużycie ok. 4 ton węgla na dom, choć w nieocieplonym lub słabo ocieplonym – a takich jest w Małopolsce najwięcej – potrzeba więcej. Wcześnie wprowadzone embargo na węgiel z Rosji sprawiło, że u progu obecnego sezonu grzewczego składy opały opustoszały, a ceny wzrosły do absurdalnych poziomów.

Do Polski docierają sukcesywnie kolejne statki z urobkiem z różnych stron świata, pewne jest jednak, że tanio nie będzie. Średnia cena importowanego węgla w miejscu jego składowania (czyli najczęściej w porcie) to ok. 2,1 tys. zł netto plus 23 proc. VAT, czyli prawie 2,6 tys. zł brutto. Do tego trzeba dodać koszty dowozu. Wychodzi o ok. 1 tys. zł więcej niż w przypadku węgla zakupionego wprost z polskich kopalń, np. w sklepie PGG lub Weglokoksu. Niestety, analiza obecnego poziomu wydobycia w krajowych kopalniach wskazuje, że na ów relatywnie tani opał załapie się mniejszość chętnych.