Matura 2023 zbliża się wielkimi krokami. Absolwentów liceów czeka egzamin na całkiem nowych zasadach, powraca też część ustna

Matura 2023. Największe zmiany będą dotyczyły egzaminów z języka polskiego

Wszystkich maturzystów, niezależnie od formuły, czeka w tym roku obowiązkowa część ustna egzaminu, powracająca po przerwie spowodowanej pandemią COVID.

Na maturze w formule 2023, w porównaniu do matur z wcześniejszych lat, największe zmiany będą dotyczyły egzaminów z języka polskiego. Przede wszystkim znacząco został wydłużony czas na napisanie egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Od tego roku uczniowie będą mieli na to aż 240 minut, czyli cztery godziny. Wcześniej czas na rozwiązanie zadań wynosił 170 minut.

Do tej pory maturzyści otrzymywali jeden arkusz egzaminacyjny - a według nowych zasad każdy dostanie dwa arkusze. Pierwszy z nich będzie się składać z dwóch części: "Język polski w użyciu" (gdzie trzeba będzie odpowiedzieć na pytania na podstawie podanych tekstów) oraz „Test historycznoliteracki”. Ten ostatni jest nowością na maturze z polskiego. W drugim arkuszu zdający będzie miał zmierzyć się z wypracowaniem. Jego minimalna długość to teraz 300 wyrazów (w formule 2015 wystarczyło 250 wyrazów). Będą dwa tematy do wyboru, oba bez wskazania konkretnej lektury obowiązkowej - zdający sam wybierze ją spośród wszystkich lektur obowiązkowych. Co ważne, przystępując do egzaminu, trzeba znać więcej niż wcześniej lektur - 25 w całości, kolejnych kilkanaście we fragmentach.