Marszałek ogłosił konkurs na dyrektora Teatru Słowackiego

Mimo apelu zespołu Teatru im. Słowackiego, opowiadającego się za przedłużeniem kadencji Krzysztofa Głuchowskiego, województwo ogłosiło konkurs na dyrektora naczelnego i artystycznego instytucji. Kandydaci mogą zgłaszać się do końca września. A nazwisko osoby, która pokieruje teatrem przez 3 do 5 kolejnych sezon poznamy 31 października tego roku.

Udział w konkursie zapowiedział dotychczasowy dyrektor, którego kadencja w Teatrze Słowackiego minie 31 sierpnia przyszłego roku. Wówczas miałby rozpocząć swoją dyrekturę zwycięzca konkursu.

- Stanę do konkursu, zobowiązał mnie do tego zespół teatru - deklaruje Krzysztof Głuchowski. - Jestem przygotowany, mam program, doświadczenie, spełniam też wszystkie pozostałe kryteria tego konkursu. Jestem też kandydatem zespołu i wszystkich organizacji, które są w teatrze. A kandydaci będą musieli przekonać również sam zespół i widzów. Czy mam szanse? To zależy od komisji.