Małopolskie dożynki 2023. Za tegoroczne plony podziękowali już w gminach Radłów, Wojnicz, Lipnica i Czchów

Podczas dożynek, 13 sierpnia w gminach Radłów, Wojnicz, Lipnica i Czchów wspólnie z mieszkańcami i przede wszystkim rolnikami wspomnianych gmin, a także przyjezdnych gości, była obecna również Marta Malec Lech z zarządu województwa małopolskiego, wiceprzewodniczący Sejmiku Wojciech Skruch oraz radna Anna Mikosz.

Sierpień na małopolskich wsiach kojarzy się z barwnymi korowodami, bogato zdobionymi wieńcami z kłosów zbóż, uroczystymi mszami świętymi, a także obrzędami dożynkowymi wspólną biesiadą. W taki właśnie sposób rolnicy dziękują za plony.

- To piękna tradycja, która gromadzi nie tylko rolników, ale całą lokalną społeczność. To czas na to, aby podziękować za zbiory i prosić o jeszcze lepsze na kolejny rok. Bardzo się cieszę, że mogłam podczas dożynek spotkać się z mieszkańcami gminy Radłów, Wojnicz i Czchów i wspólnie cieszyć się z udanych żniw i oczywiście posmakować przepysznych lokalnych produktów - podkreśla Marta Malec-Lech z zarządu województwa.