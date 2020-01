W piątek 10 grudnia na terenie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie przy ul. Łokietka 205 A odbyło się uroczyste ślubowanie 133 policjantów przyjętych do służby pod koniec grudnia. Formalności związane z przyjęciem do służby za nimi, teraz czas na ceremonię ślubowania - to szczególne przeżycie dla młodych adeptów sztuki policyjnej i ich rodzin. Za kilka dni zostaną skierowani na półroczne przeszkolenie do szkół policyjnych, po którym rozpoczną służbę w jednostkach małopolskiego garnizonu policji. Zapraszamy do galerii.