Małopolska narażona jest na powodzie błyskawiczne. Opady nie ustają, zwołano sztab kryzysowy. "Służby są w pełnej gotowości"

Aktualna sytuacja pogodowa

Mieszkańcy powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego oraz Nowego Sącza otrzymali alerty RCB z ostrzeżeniem meteorologicznym II stopnia, a pozostała część województwa objęta jest ostrzeżeniem I stopnia. W związku z intensywnymi opadami deszczu, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do strefy wody wysokiej. Miejscami wzrosty mogą być gwałtowne. Ostrzeżenie hydrologiczne II stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych obowiązuje na razie do 18 maja.

- Służby są w pełnej gotowości do wzmożonych działań, ale apeluję również do mieszkańców o rozwagę i ostrożność – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Posiedzenie WZZK

Monitor IMGW-PIB

– Monitor umożliwia prezentację i wizualizację danych oraz produktów przygotowywanych przez IMGW-PIB. Dzięki bezpośredniemu połączeniu z bazami hydro i meteo, użytkownicy Monitora mają dostęp do najnowszych danych operacyjnych dotyczących m.in. stanów wody, przepływów, opadów, temperatur powietrza oraz danych z systemów teledetekcji atmosfery. Pozwala to śledzić na bieżąco sytuację hydrologiczno-meteorologiczną oraz zjawiska ekstremalne występujące na terenie Polski – mówiła Małgorzata Gori.

Służby w gotowości

- Jeżeli chodzi o sprzęt do budowy wałów przeciwpowodziowych, zapór mamy łącznie 7,6 tys. m.b., 400 tys. sztuk worków na piasek i 1,3 tys. agregatów prądotwórczych przenośnych- wymieniał st. bryg. Paweł Żaba.

Insp. Piotr Morajko, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie wyjaśnił, że w sytuacji kryzysowej na terenie województwa oddziały policyjne mogą skierować ok. 1 tys. policjantów służby prewencyjnej i kryminalnej pełniących służbę w danym momencie oraz około 6 tys. policjantów możliwych do skierowania w ramach procedur alarmowych. Policja posiada również m.in. ok. 20 łodzi, pojazdy specjalistyczne, quady, śmigłowiec i pomocniczy sprzęt.

Dowódca 11MBOT płk Marcin Siudziński dodał, że - Siły i środki 11 MBOT przeznaczone do akcji kryzysowych zgodnie z „Planem zarządzania kryzysowego resortu ON” pozostają w gotowości do użycia do 12 godzin. Do realizacji zadań na terenie województwa małopolskiego w zwalczaniu powodzi i zjawisk lodowych przeznaczonych jest łącznie 340 żołnierzy oraz 46 jednostek sprzętu (samochody ciężarowe i osobowe terenowe, sanitarka, koparki i spycharko-ładowarka) wydzielane z 7 jednostek wojskowych.