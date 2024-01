Śnieg, deszcz, mżawka, gołoledź. Na małopolskich drogach mogą panować trudne warunki do jazdy. GDDKiA apeluje do kierowców

"Synoptycy prognozują słabe opady mżawki powodujące gołoledź. Ostrzeżenie IMGW obowiązuje do godz. 12.00. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach i chodnikach! Mieszkańcy mogą przesyłać zgłoszenia o oblodzeniu i opadach, konieczności odśnieżania ulic i chodników bezpośrednio do dyspozytorni akcji „Zima”: e-mail: [email protected] . Dyspozytorzy przyjmują zgłoszenia także telefonicznie: 12 646 23 61". - podał w sobotę rano krakowski magistrat.

Prognoza na sobotę, 13 stycznia

W sobotę w dzień przewidywane jest zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Okresami opady śniegu, na zachodzie i północy oraz miejscami w centrum również deszczu ze śniegiem, nad morzem deszczu. W zachodniej połowie kraju początkowo możliwe opady marznącej mżawki powodujące gołoledź. Na Warmii i Mazurach miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Temperatura maksymalna od -5 st. na północnym wschodzie i w dolinach karpackich, około 0 st. w centrum, do około 3 st. na zachodzie i nad morzem. Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty, na zachodzie i w centrum w porywach do 55 km/h, nad morzem umiarkowany i dość silny, w porywach do 75 km/h, południowo-zachodni i zachodni, na północnym wschodzie z kierunków zmieniających się. Na wschodzie możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 100 km/h, a w Karpatach do 75 km/h, powodujący zamiecie śnieżne.