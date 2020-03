Małopolska. Mimo koronawirusa piratów drogowych nie brakuje. Grupa SPEED w akcji

Od czasu pojawienia się pierwszego zarażonego koronawirusem w Małopolsce (9 marca) do 26 marca na naszych drogach doszło do 47 wypadków, w których ranne zostały 43 osoby a zmarło 8 osób! W roku ubiegłym natomiast, w analogicznym okresie, doszło do 88 wypadków, w których ranne zostały 84 osoby. Zmarło 6 osób. - Różnica w śmiertelnych wypadkach to być może tylko wahania statystyczne, ale można zaryzykować stwierdzenie, że puste drogi pozwalają na bardziej agresywną jazdę - zauważa małopolska policja.