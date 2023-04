Malarstwo, fotografia i rzeźba na wystawach w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie rocznie prezentuje prawie 50 wystaw malarzy, fotografików i rzeźbiarzy. Jakie możemy w niej obejrzeć aktualne ekspozycje?

• "Wy mnie jeszcze nie znacie… Hašek w Polsce"

Wystawa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i Zakładu Filologii Czeskiej i Łużyckiej Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ przygotowana została z okazji 100. rocznicy śmierci i 140. rocznicy urodzin Jaroslava Haška – autora słynnych "Przygód dobrego wojaka Szwejka". Prezentuje ona zbiór rozmaitych publikacji oraz materiałów audiowizualnych powiązanych z osobą czeskiego pisarza: przekłady jego utworów na język polski, książki mu poświęcone lub inspirowane jego twórczością, audiobooki czy filmy powstałe na kanwie jego powieści. Wystawę dopełnia kolekcja drobiazgów i bibelotów inspirowanych postacią dobrego wojaka Szwejka. Miejsce ekspozycji: I piętro Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie (lewe skrzydło)

Termin ekspozycji: 25.04.2023 – 24.05.2023

Finisaż: 24.05, godz.12 • „Pod wiatr” - wystawa prac Sabiny Smoleń.

,,Pod wiatr” - to cykl akwarel, które mam nadzieję zagoszczą na dłużej w świadomości odbiorcy. Technika akwarelowa umożliwia na wydobycie świetlistości, przy jednoczesnym rozmyciu pewnych fragmentów widoku. Skojarzenie z bajkowym krajobrazem jest na pierwszy rzut oczywiste, lecz nie jest to słodki ,,pejzaż z wodą”. Jest to walka z żywiołem lub wręcz odwrotnie cisza, która okala i uspokaja. Ta indywidualna podróż, do której każdego zapraszam, może dostarczyć wiele nieprzewidzianych wrażeń, co jest niewiadomą, ale i chęcią dotarcia do istoty piękna.

Miejsce ekspozycji: I piętro, prawe skrzydło

Termin ekspozycji: 18.04.2023 – 8.05.2023 • "Śladami ikon Janiny Mikos i o. Stanisława Wysockiego" - wystawa malarstwa

Janina Mikos - plastyk, nauczyciel. W trakcie wieloletniej pracy zawodowej i społecznej podejmowała szereg działań mających na celu przygotowanie ucznia do kontaktu ze sztuką oraz jej odbiorem, pomocą w rozumieniu i przeżywaniu świata dźwięku, kształtów, barw, rytmu i ruchu oraz mających na celu ukierunkowywanie zdolności twórczych dzieci i młodzieży, w tym terapii przez sztukę. Organizatorka i uczestniczka licznych konkursów plastycznych, wystaw twórczości dla dzieci i młodzieży.

Od lat uczestniczy w plenerach artystów plastyków, nauczycieli oraz lokalnych twórców, w tym m.in. w Ogólnopolskim Plenerze Malarskim i wystawach w Pałacu w Przytoku i Zielonej Górze. W swojej działalności artystycznej specjalizacje się w malarstwie olejnym. Od 2008 r. w kręgu Jej artystycznych zainteresowań pojawiła się ikona, w tym ikona nowoczesna inspirowana twórczością Jerzego Nowosielskiego. Ukończyła liczne warsztaty i szkolenia w dziedzinie ikonopisarstwa pod kierunkiem Katarzyny Stawarskiej Kuli i Jarosława Kuli z Pracowni Ikonopisarstwa i Pozłotnictwa w Częstochowie. Swoje umiejętności w zakresie pisania ikony bizantyjskiej zgłębiała m.in. na Krecie w pracowni Aleksandry Kaouki oraz Domu Ikon w Nowicy.

o. Stanisław Wysocki - prezes Stowarzyszenia Wolontariatu św. Eliasza w Krakowie, wieloletni kapelan Szpitala Specjalistycznego im. J.Dietla w Krakowie. Artysta - amator zafascynowany różnymi rodzajami malarstwa. Czas wolny poświęca na poszukiwaniem nowych dróg i sposobów wyrażania duchowości w sztuce w tym w ikonopisarstwie. Miejsce ekspozycji: parter Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie (prawe skrzydło)

Termin ekspozycji: 13.04.2023 – 29.05.2023

Wernisaż: 19.04.2023, godz. 18:00 • "Struktury natury" - wystawa fotografii Magdaleny Siry i Elizy Voss

"Struktury natury" to wydarzenie kulturalno-edukacyjne dla lokalnej społeczności Krakowa, którego celem jest pokazanie indywidualności i wolności w postrzeganiu świata, a tym samym podniesienia poczucia wartości siebie. Ta sama rzeczywistość jest odbierana przez każdego z nas na swój własny sposób i każdy z tych sposobów jest tak samo wartościowy i prawdziwy. Wystawa fotografii w skali makro dwóch krakowskich artystek i działaczek społecznych - Magdaleny Siry i Elizy Voss (Fundacja SIMBIOSIS) pokaże, jak te same elementy natury są przez nie zupełnie inaczej widziane. Taka prezentacja rzeczywistości stanie się dla odbiorców bodźcem do refleksji na temat tego, że każdy z nas zupełnie inaczej ją odbiera. Dodatkowe bodźce do zatrzymania się i zastanowienia odwiedzający wystawę otrzymają poprzez podpisy pod zdjęciami, którymi będą tylko i wyłącznie pytania (np. czy twój punkt widzenia jest lepszy niż twojego sąsiada?).

Miejsce ekspozycji: Arteteka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie (I piętro)

Termin ekspozycji: 3.04.2023 – 30.05.2023 • „Ocalić przyszłość” - wystawa prac Inny Linovej

Od momentu wybuchu wojny dla ukraińskiej artystki Inny Linyovej ból jej ojczyzny został też jej codziennym osobistym bólem. „Żeby przyciągnąć uwagę świata do tego koszmaru, który przyszedł do Ukrainy z Rosji, obrałam najbardziej demokratyczny język – język plakatu” – przyznaje się artystka. Stworzony przez Innę plakat "Ciężarna Ukraina", który przedstawia jej ojczyznę w postaci ciężarnej kobiety, która chroni w swoim łonie dziecko-planetę ilustruje wystawę. W ten sposób narodziła się cała seria prac, w których odzwierciedlił się ból Ukrainy, jej walka z rosyjskim najazdem, nadzieja na zwycięstwo i powrót do pokojowego życia. Inna Linyova - malarka i graficzna projektantka. Urodziła się w Ukrainie w mieście Krzywy Róg. Ukończyła Krzyworoską Artystyczną Szkołę, Swierdłowską Artystyczną Szkołę i Uralski Uniwersytet. Pracowała w pracowniach Artystycznego Funduszu Ukrainy. Tworzyła tematyczne kompozycje w awangardowym stylu. Członkini Narodowego Związku Malarzy Ukrainy. Brała udział w wystawach od końca lat 1990. Wystawiała swoje prace w Jerozolimie, Stamford oraz w licznych międzynarodowych grupowych wystawach. Od 2003 roku mieszka i pracuje w USA.

Miejsce ekspozycji: I piętro (lewe skrzydło)

Termin ekspozycji:21.03.2023 – 25.04.2023

Finisaż: 25.04.2023, godz. 17.30 • „Miejsca" - wystawa malarstwa członków Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików oraz Pracowni Malarskiej Jacka Bukowskiego. "Miejsca" to metaforycznie, szczera rozmowa z wybranymi miejscami, próba ożywienia owych przestrzeni, odkrycia ich historii i emocji współtworzących różnorodne klimaty. Zdaniem Herberta Reada sztuka „zawsze była i musi pozostać rodzajem rozmowy prowadzonej przy pomocy symboli, toteż tam, gdzie nie ma symbolu, a zatem i rozmowy, nie ma sztuki”.

Czytelną egzemplifikacją takiego stosunku do tematu może być poszukiwanie istoty własnego domu: czym dla mnie jest dom, o czym myślę kiedy przywołuję to hasło? Z pewnością interpretacja nie kończy się na opisie formy zewnętrznej. Czyż nie są ważniejsi ludzie, którzy miejsce to tworzą? Nie ma potrzeby przywoływania wielości miejsc uwzględnionych na ekspozycji. Związane z nimi indywidualne doświadczenie zapowiada bogactwo artystycznych rozwiązań wspartych imaginacją, tym – zdaniem Olgi Tokarczuk – największym naturalnym darem człowieka.

W wystawie biorą udział członkowie Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików oraz Pracownia Malarska Jacka Bukowskiego.

Miejsce ekspozycji: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie (parter, lewe skrzydło) oraz Wypożyczalnia Główna Termin ekspozycji: 15.03.2023 – 14.05.2023