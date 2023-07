Mała Boska Komedia powraca! Festiwal teatru dla dzieci jesienią w Łaźni Nowej

„We wrześniu, październiku i listopadzie na scenach Łaźni Nowej ponownie zagoszczą najlepsze, najciekawsze i najszerzej dyskutowane spektakle dla dzieci i młodzieży ostatnich sezonów” – zapowiada Łaźnia Nowa.

W centrum zainteresowania twórcy Festiwalu od lat stawiają perspektywę dziecka i nastolatka i zachęcają młodych do nazywania, wyrażania, zastanawiania się, wątpienia. Teatralne święto dla dzieci i młodzieży w Teatrze Łaźnia Nowa nie odbyło się w ubiegłym roku - przegląd nie dostał ministerialnej dotacji.

Znane są już pierwsze tytuły tegorocznej edycji, można rezerwować bilety na jesienne wydarzenia.

„Przygody Koziołka Matołka” Teatru Polskiego w Warszawie wyreżyserowany przez Maksymiliana Rogackiego to spektakl inspirowany opowieścią Kornela Makuszyńskiego. Pełna niezwykłych perypetii oraz nieoczekiwanych zwrotów akcji historia dzielnego warszawskiego podróżnika, który gotów jest przemierzyć morza i oceany, by dotrzeć do mitycznego Pacanowa w Łaźni Nowej 10 września.