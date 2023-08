Makieta dawnego stadionu Cracovii zaprezentowana publicznie. Zdjęcia

Park Gier Sportowych KS Cracovia

Będzie muzeum

- Wiele razy pytano mnie, dlaczego zdecydowałem się sponsorować Cracovię? - mówił prezes klubu Janusz Filipiak podczas przekazania makiety. - Często mówiłem, że jednym z najważniejszych powodów, a może najważniejszym była ta ponad 100-letnia tradycja. To, co państwo robicie jest wspaniałe, bo tę tradycje wzmacnia. Moim głównym obowiązkiem jest zasilanie klubu gotówką. W tej chwili pracujemy z miastem nad tym aby remontować stadion, lodowisko. To idzie w nienajgorszym kierunku. Jest szansa, gdy to zrobią, my włożymy bez mała 50 mln zł w klub, by go oddłużyć, byśmy znów wyszli na prostą. Dziękuję bardzo za tę makietę, to wy jesteście klubem, a ja się staram pomóc. Co do muzeum, to wbrew pozorom temat jest prosty. W budynku stadionowym mamy pomieszczenia i one są dostępne. Jeżeli uznacie, że te pomieszczenia nadają się na muzeum, to podejmę decyzję, aby je udostępnić. Jest sala konferencyjna, można dookoła zrobić gabloty.