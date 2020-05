Majówka 2020. Jak będzie wyglądać w czasach kwarantanny? Internauci już wiedzą! [MEMY]

Do tej pory naszym największym zmartwieniem przed majówką, było to, jaka będzie pogoda i czy zdążymy kupić produkty na grilla, zanim wszyscy rzucą się do sklepów i je wykupią. W dobie koronawirusa te problemy schodzą jednak na dalszy plan... Jaka będzie majówka 2020? Internauci już to wiedzą! Zobaczcie najzabawniejsze majówkowe memy!