Magistrat sprawdza, jak przemieszczają się krakowianie. Wyniki posłużą do rozwoju infrastruktury komunikacyjnej miasta

"Na podstawie zrealizowanych badań powstanie szczegółowy opis zachowań komunikacyjnych mieszkańców Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego i na ich podstawie zostaną podjęte działania w kierunku opracowania nowego modelu ruchu dla systemu transportowego Krakowa i obszaru metropolitalnego, który umożliwi odwzorowanie obecnych oraz prognozowanie przyszłych przemieszczeń mieszkańców" - wyjaśnia magistrat. - "Wypracowany model ruchu stanowić będzie podstawę do podejmowania decyzji dotyczących realizacji bieżących zadań oraz planowania rozwoju systemu transportowego Krakowa, np. decyzji dotyczących budowy parkingów – Parkuj i Jedź, budowy nowych połączeń tramwajowych czy ścieżek rowerowych".

Ankieterzy, którzy od 10 maja do 17 czerwca odwiedzą 6 tys., gospodarstw domowych w Krakowie oraz 4 tys. w gminach ościennych zbiorą informację w ramach Kompleksowych Badań Ruchu 2023.

Dynamiczny rozwój zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej, budowa nowych odcinków drogowych, rozszerzona oferta przewozowa transportu kolejowego, wzrost znaczenia ruchu rowerowego i upowszechnienie pracy oraz nauki zdalnej jako następstwo pandemii to czynniki, które wpłynęły na zmiany w sposobie i częstotliwości komunikacji krakowian i mieszkańców aglomeracji.

Ankieterzy będą pukać do drzwi jeszcze tylko do 17 czerwca. Aby mieszkańcy mieli pewność, czy dana osoba faktycznie wykonuje zlecenie miasta Krakowa, każdy ankieter został wyposażony w identyfikator zawierający: zdjęcie, imię i nazwisko, numer służbowy, nazwę pracodawcy, dane miasta Krakowa, nazwę projektu, imię i nazwisko, numer kontaktowy do kierownika badań, pieczęć Krakowa i pracodawcy oraz list polecający prezydenta Krakowa.

Czy technologie niszczą psychikę dzieci?