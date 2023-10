Magiczne zdjęcia nocnego Krakowa i Wawelu. Miasto jak ze snu, spowite mistyczną mgłą. Zobacz zdjęcia naszej Czytelniczki

Nocny Kraków we mgle wygląda na zdjęciach zrobionych nad ranem niezwykle tajemniczo. Wzgórze wawelskie, z zamkiem na szczycie, jawi się jak tajemnicza kraina gdzie duchy królów i królowych wciąż krążą wokół swoich pałacowych komnat. W blasku ulicznych latarni dostrzegamy również Wisłę, bulwary, most Grunwaldzki, okolice Centrum Kongresowego ICE Kraków oraz dawnego hotelu Forum, gdzie obecnie działa klubokawiarnia Forum Przestrzenie. Na dalszym planie możemy zobaczyć również m.in. pogrążone we śnie osiedle Podwawelskie i Ruczaj.