Mads Mikkelsen targany wielkimi namiętnościami. "Bękart" 7 marca na pokazie przedpremierowym w Małopolskim Ogrodzie Sztuki

Jest 1755 rok. Ludvig Kahlen (Mads Mikkelsen), pochodzący z nieprawego łoża były żołnierz, wyrusza na podbój jałowych i surowych wrzosowisk, mając przed sobą jeden cel – założyć na nich kolonię w imieniu króla, w zamian za obiecany przez duńskiego władcę tytuł szlachecki. Na drodze staje mu bezwzględny i pełen pogardy szlachcic Frederik de Schinkel, który nie zamierza oddać ziemi, uważając ją za swoją. Kiedy Kahlen zatrudnia do pomocy zbiegłą z dworu de Schinkela dwójkę służących, gotowy do aktów największego okrucieństwa szlachcic poprzysięga zemstę.

- "Bękart" wyrósł na tym egzystencjalnym gruncie i jest to, jak dotychczas, mój najbardziej osobisty film. Posługując się genialną powieścią Idy Jessen, wspólnie z Andersem Thomasem Jensenem chcieliśmy stworzyć wspaniałą, epicką opowieść o tym, jak nasze ambicje i pragnienia niechybnie nas zawiodą, jeśli są wszystkim, co mamy. Życie to chaos: jest bolesne i nieprzyjemne, piękne i niesamowite, a my często nie mamy nad nim kontroli. Jest tak, jak w znanym powiedzeniu: "Robimy plany, a Bóg się śmieje" - mówi reżyser.