Maciej Musiał: Nowy Trener Hutnika Kraków z Ambicją na Awans

Nowohucki zespół Hutnik Kraków powierza swoje losy Maciejowi Musiałowi. Znany krakowski szkoleniowiec, ostatnio prowadzący Wieczystą, ma za zadanie poprowadzić drużynę do upragnionego awansu. Wieloletnia praca z zespołami na różnych szczeblach ligowych oraz dogłębna znajomość piłki nożnej w Krakowie stanowią solidne fundamenty dla nadchodzących zmian.

Zmiana na stanowisku trenerskim Hutnika Kraków

W środku sezonu 2023/2024 Hutnik Kraków postanowił dokonać zmian na stanowisku pierwszego trenera. Nowym szkoleniowcem zespołu został Maciej Musiał, który zastąpił Bartłomieja Boblę. Decyzja ta zapadła po piątym z rzędu remisie drużyny, co spowodowało powiększenie straty do strefy bezpośredniego awansu.

47-letni Musiał przejmuje drużynę dziewięć kolejek przed końcem II-ligowego sezonu, podpisując kontrakt do czerwca 2025 roku. Cele klubu pozostają niezmienne - Hutnik Kraków ma dążyć do awansu do I ligi.