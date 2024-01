Lutnik z Nowej Huty kocha budować instrumenty smyczkowe. "Połączenie pasji i życiowego zawodu to spełnienie marzeń"

Mała pracownia

Pracownia lutnika ma zaledwie kilka metrów kwadratowych. Marek Mieckowski zapewnia, że tyle miejsca do pracy zupełnie mu wystarcza. Jest tu mała szafa na instrumenty, a przy stole rzemieślniczym najwięcej miejsca zajmują narzędzia, wśród których królują dłuta.

- Nie mam nawet radia. Lubię ciszę, którą wypełniają tylko odgłosy pracy dłuta czy małych hebelków. To bardzo relaksujące dźwięki. Mimo, że czasem jest to ciężka praca, nie czuję się tutaj zmęczony - zapewnia lutnik.

Rzemieślnik podkreśla, że połączenie tego co się lubi robić z zawodem, który przynosi pieniądze to szczyt marzeń. Jemu te marzenia udało się osiągnąć. W latach 90. dostał do szkoły lutniczej w Zakopanem, gdzie uczył się fachu. Pod okiem najlepszych rzemieślników poznawał tajniki tworzenia instrumentów. Potem przyszedł czas na własną pracownię w Nowej Hucie.